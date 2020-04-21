Известный аккаунт в инстаграме 433 опубликовал видео Самохвалова, снятое за день до его смерти

Теги локомотив москваиннокентий самохвалов

Известный аккаунт в инстаграме 433 опубликовал видео Самохвалова, снятое за день до его смерти

В известном футбольном аккаунте 433 в инстаграме, на который подписаны около 27 миллионов человек, появилось видео, на котором запечатлен игрок "Казанки" Иннокентий Самохвалов за день до смерти.

В ролике 22-летний игрок дома почеканил теннисным мячом, а затем отправил его в детское баскетбольное кольцо.

"Накануне защитник "Локомотива" Иннокентий Самохвалов прислал нам это видео. А сегодня 22-летний футболист скончался из-за остановки сердца. Наши мысли и молитвы с его семьей", - подписали видео.

Напомним, футболист скончался 20 апреля во время пробежки. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

А еще: "Реал" выразил соболезнования "Локомотиву" в связи с гибелью Самохвалова| http://soccernews.ru
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