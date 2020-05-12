Известный арбитр предложил завершить РПЛ без объявления чемпиона

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Известный арбитр предложил завершить РПЛ без объявления чемпиона

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что чемпионат России должен быть завершен досрочно без объявления чемпиона.

"В сложившейся ситуации, думаю, нужно просто считать чемпионат закончившимся не по спортивному принципу. Можно вообще не объявлять победителя. А можно оставить и так, как есть на сегодня", - приводят слова Хусаинова российские СМИ.

После 22 туров лидером Российской Премьер-Лиги является "Зенит", который набрал 50 очков. Второе-третье места делят "Локомотив" и "Краснодар", которые имеют в активе по 41 очку.

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