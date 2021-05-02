Известный арбитр прокомментировал спорный гол Дзюбы в матче с "Локомотивом"
Фото: скриншот трансляции Матч Премьер/Автор неизвестен
Экс-арбитр Игорь Федотов разобрал эпизод с голом нападающего питерского "Зенита" Артема Дзюбы в ворота московского "Локомотива" в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. В ходе атаки Дзюба сбил с ног защитника "Локомотива" Рыбуса.
"Дзюба врезался в Рыбуса, движение рукой в сторону игрока "Локо" есть. После этого пошла атака, и "Зенит" забил гол.Так что гол Дзюбы в ворота "Локо" забит не по правилам, его следовало отменить", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
Главный арбитр встречи Сергей Карасев засчитал гол. Видеоассистент Евгений Турбин не стал приглашать своего коллегу просмотреть момент самостоятельно.
Также не пропустите: Рамос и Менди, скорее всего, сыграют с "Челси". Варан завтра должен пройти МРТ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Президент "Ювентуса" высказался по поводу чемпионства "Интера"
-
Известный арбитр прокомментировал спорный гол Дзюбы в матче с "Локомотивом"
-
Рамос и Менди, скорее всего, сыграют с "Челси". Варан завтра должен пройти МРТ
-
1
Начало игры "МЮ" - "Ливерпуль" отложено на неопределенный срок
-
ЦСКА сообщил точный диагноз травмированного Влашича
-
"Ростов" на своем поле обыграл "Тамбов"
-
"Наполи" упустил победу над "Кальяри", "Сассуоло" сделал "Интер" чемпионом
-
"Арсенал" в гостях обыграл "Ньюкасл". Обамеянг забил гол
-
2
"Интер" стал чемпионом Италии впервые с 2010 года
-
Стал известен победитель чемпионата Голландии 2020/2021
-
"Манчестер Юнайтед" может купить двух топ-игроков из Бундеслиги
-
"Рейнджерс" Джеррарда разгромил "Селтик" в шотландском "класико"
-
"Зенит" отреагировал на возвращение "Крыльев Советов" в РПЛ (видео)
-
Один из лидеров киевского "Динамо" во второй раз станет отцом
-
"Химки" победили "Урал", отыграв почти весь матч в меньшинстве
-
1
Неймар сделал громкое заявление о предстоящем матче с "Манчестер Сити"
-
"Лацио" с хоккейным счетом победил "Дженоа". Шомуродов забил гол
-
"Крылья Советов" вышли в Российскую Премьер-Лигу
-
В "Спартаке" высказались о будущем Урунова
-
"Краснодар" хочет купить игрока "Аталанты"