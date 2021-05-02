Известный арбитр прокомментировал спорный гол Дзюбы в матче с "Локомотивом"

Фото: скриншот трансляции Матч Премьер/Автор неизвестен

Экс-арбитр Игорь Федотов разобрал эпизод с голом нападающего питерского "Зенита" Артема Дзюбы в ворота московского "Локомотива" в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. В ходе атаки Дзюба сбил с ног защитника "Локомотива" Рыбуса.

"Дзюба врезался в Рыбуса, движение рукой в сторону игрока "Локо" есть. После этого пошла атака, и "Зенит" забил гол.Так что гол Дзюбы в ворота "Локо" забит не по правилам, его следовало отменить", - приводит слова Федотова "Чемпионат".

Главный арбитр встречи Сергей Карасев засчитал гол. Видеоассистент Евгений Турбин не стал приглашать своего коллегу просмотреть момент самостоятельно.

Также не пропустите: Рамос и Менди, скорее всего, сыграют с "Челси". Варан завтра должен пройти МРТ. | http://soccernews.ru