Известный арбитр возобновляет карьеру

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Известный арбитр возобновляет карьеру

Известный английский арбитр Марк Клаттенбург готовится к возобновлению карьеры.

Как сообщает The Sun, судья будет работать на играх китайской Суперлиги. Отметим, что Клаттенбург с 2004 по 2017 год обслуживал матчи АПЛ. Также рефери уже успел поработать в Саудовской Аравии.

В 2016 году Клаттенбургу были доверены финалы Лиги Чемпионов и Чемпионата Европы.  

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