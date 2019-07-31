Известный банкир высказался о стоимости "Спартака"

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Известный банкир высказался о стоимости "Спартака"

Председатель совета директоров Банковской группы "Альфа-Банк" и болельщик "Спартака" Петр Авен ответил на вопрос о стоимости московского клуба.

"Команда вообще теряет деньги. Вы вкладываете каждый год 100 миллионов долларов. Сколько она вообще должна стоить? Знаете, была раньше старая поговорка - "Советская медицина бесплатна, но большего она не стоит", - сказал Авен в программе "Инсайдеры".

Ранее сообщалось, что Авен хотел купить "Спартак", но не сумел договориться по стоимости с нынешним владельцем Леонидом Федуном.

Федун владеет "Спартаком" с 2003 года. За этот период клуб выиграл два трофея: чемпионат России и Суперкубок России в 2017 году.

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