Известный болельщик "Спартака" назвал Романа Ерёменко "отстоем"

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Известный болельщик "Спартака" назвал Романа Ерёменко "отстоем"

Известный болельщик "Спартака" бывший теннисист Евгений Кафельников раскритиковал идею "красно-белых" подписать экс-полузащитника ЦСКА Романа Ерёменко.

"Ерёменко нужен в "Спартаке" только для внутреннего разлада в команде. Больше ни для каких целей он не пригодится. Игроков на эту позицию много у клуба, он точно не нужен команде. Дело даже не в "армейском" прошлом. У нас много игроков этого амплуа и все сильнее него. Тем более он заигран за Финляндию. Мы собираем весь отстой, что ли? Всех пенсионеров будем кормить у себя? Нам лучше кормить Ломовицкого, Максименко. А то и так отдали Митрюшкина и всех остальных. Зачем нужен этот старый багаж?" - сказал Кафельников.

Напомним, что сейчас Ерёменко отбывает двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.

Не пропустите: Стали известны детали контракта Еременко со "Спартаком". | http://soccernews.ru

Комментарии
Ринат

Глупое решение. Лучше бы вернулся в ЦСКА и играл, чем в мясо и будет сидеть на лавочке.

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