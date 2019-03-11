Известный болельщик "Спартака" прогнозирует победу над "Зенитом"
Известный актёр Алексей Маклаков, который является болельщиком "Спартака", прогнозирует победу "красно-белых" в матче 20-го тура чемпионата России против "Зенита".
"Я рад результату, который ребята добыли в дерби с "Динамо". Посмотрим, что будет дальше. У нас впереди более серьёзный соперник - "Зенит", но его тоже победим. Никогда не сомневаюсь в своей команде. Не понимаю, как можно болеть и не верить", - сказал Маклаков.
Матч "Спартак" - "Зенит" состоится в воскресенье, 17 марта, в 19:00 по московскому времени.
Перед очной игрой "сине-бело-голубые" лидируют в турнирной таблице РПЛ с 40 очками, а "красно-белые" идут четвёртыми с 32 баллами в активе.
Не пропустите: Один из лидеров "Спартака" пропустит битву с "Зенитом" в чемпионате России. | http://soccernews.ru
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