Известный болельщик "Спартака" прогнозирует победу над "Зенитом"

Известный актёр Алексей Маклаков, который является болельщиком "Спартака", прогнозирует победу "красно-белых" в матче 20-го тура чемпионата России против "Зенита".

"Я рад результату, который ребята добыли в дерби с "Динамо". Посмотрим, что будет дальше. У нас впереди более серьёзный соперник - "Зенит", но его тоже победим. Никогда не сомневаюсь в своей команде. Не понимаю, как можно болеть и не верить", - сказал Маклаков.

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится в воскресенье, 17 марта, в 19:00 по московскому времени.

Перед очной игрой "сине-бело-голубые" лидируют в турнирной таблице РПЛ с 40 очками, а "красно-белые" идут четвёртыми с 32 баллами в активе.

Не пропустите: Один из лидеров "Спартака" пропустит битву с "Зенитом" в чемпионате России. | http://soccernews.ru