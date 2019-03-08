Известный болельщик "Зенита" прокомментировал поражение команды в матче с "Вилярреалом"

Известны болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказался о поражении сине-бело-голубых в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с "Вилярреалом".

"Мы увидели то, что по идее должен был сделать "Зенит" - победить с таким счетом. А получилось все совсем наоборот. Команда играла спустя рукава.

Почему-то все время пасовали назад. Что это такое? Где атаки? Действовали неопрятно. Настрой не просматривался. Наверное, решили сосредоточиться на чемпионате - выиграть его, в чем я тоже уже сомневаюсь. Этот матч в исполнении "Зенита" никому не мог понравиться", - сказал Боярский.

Ответная игра "Зенита" с "Вилярреалом" состоится в Испании 14 марта.

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