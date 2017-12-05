Известный экономист Кричевский: "На прошлой неделе Гинер продал ЦСКА"

Теги цска москваевгений гинер

Известный экономист Кричевский: "На прошлой неделе Гинер продал ЦСКА"Известный экономист Никита Кричевский в своем фэйсбуке сообщил о продаже московского ЦСКА.

"По неофициальной информации, на прошлой неделе Евгений Гинер продал футбольный клуб ЦСКА. В декабре ждем официального подтверждения. Бизнес Гинера потек после отставки Сергея Иванова с должности главы администрации президента", - написал Кричевский.

Напомним, сегодня ЦСКА сыграет против "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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