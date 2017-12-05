Известный экономист Кричевский: "На прошлой неделе Гинер продал ЦСКА"

Известный экономист Никита Кричевский в своем фэйсбуке сообщил о продаже московского ЦСКА.

"По неофициальной информации, на прошлой неделе Евгений Гинер продал футбольный клуб ЦСКА. В декабре ждем официального подтверждения. Бизнес Гинера потек после отставки Сергея Иванова с должности главы администрации президента", - написал Кричевский.

Напомним, сегодня ЦСКА сыграет против "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru