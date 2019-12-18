Известный фанат "Спартака" рассказал, как проходило задержание болельщиков клуба перед игрой с "Зенитом"

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Известный фанат "Спартака" рассказал, как проходило задержание болельщиков клуба перед игрой с "Зенитом"

Известный фанат "Спартака" Олег Семенов (Мосфильмовский) поделился информацией о задержании болельщиков перед матчем против "Зенита" (0:1).

"Полиция тогда ходила по определенным барам. Мне кажется, что у полиции есть специальная программа с телефонной базой данных. Возможно, эта программа показала, что в баре сидят эти фанаты, задержали же определенную группу, а не все четыре тысячи человек", - заявил Семенов.

Ранее сообщалось, что полицией было задержано около 80 болельщиков. Однако фанаты "Спартака" утверждают, что было задержано около 200 человек.

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