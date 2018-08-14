Известный фанат "Зенита" назвал Дзюбу чудотворцем



Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов, являющийся фанатом "Зенита", остался в восторге от голевого паса нападающего "сине-бело-голубых" Артема Дзюбы в матче 3-го тура чемпионата России с "Рубином" (1:0).

"Дзюба – чудотворец! Он был очень полезен в матче с "Рубином" и взял на себя игру в эпизоде с голом "Зенита". Обыграл Байрамяна и сделал пас, а там уже Ерохин не ошибся. Три матча – три победы. Великолепный дебют Сергея Семака и его команды. Хотя всё очень трудно дается", - приводят слова Орлова российские СМИ.

В этом сезоне 29-летний Дзюба провел за "Зенит" 3 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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