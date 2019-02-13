Известный фанат "Зенита" оценил перспективы возможной работы Моуринью в России
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов, являющийся фанатом "Зенита", считает, что российским клубам не стоит приглашать португальского тренера Жозе Моуринью.
"Я вообще считаю, что Моуринью не надо никуда брать в Россию. Это тренер, который добивается результата за большие деньги, но после него все команды приходиться выстраивать заново. Португалец не тот человек, который создал бы коллектив, и он после него долго остается на высоком уровне. Не Венгер, не Фергюсон – вот эти специалисты делали составы на годы. И нам такого типа люди нужны", - приводят слова Орлова российские СМИ.
Напомним, что 56-летний Моуринью недавно был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" и теперь является безработным. Несколько дней назад португалец побывал в России, сделал символическое вбрасывание на хоккейном матче, после чего эпично упал на лед.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10