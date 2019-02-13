Известный фанат "Зенита" оценил перспективы возможной работы Моуринью в России

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Известный фанат "Зенита" оценил перспективы возможной работы Моуринью в России

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов, являющийся фанатом "Зенита", считает, что российским клубам не стоит приглашать португальского тренера Жозе Моуринью.

"Я вообще считаю, что Моуринью не надо никуда брать в Россию. Это тренер, который добивается результата за большие деньги, но после него все команды приходиться выстраивать заново. Португалец не тот человек, который создал бы коллектив, и он после него долго остается на высоком уровне. Не Венгер, не Фергюсон – вот эти специалисты делали составы на годы. И нам такого типа люди нужны", - приводят слова Орлова российские СМИ.

Напомним, что 56-летний Моуринью недавно был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" и теперь является безработным. Несколько дней назад португалец побывал в России, сделал символическое вбрасывание на хоккейном матче, после чего эпично упал на лед.

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