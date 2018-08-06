Известный форвард отказался переходить в "Локомотив"



Спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель опроверг информацию о том, что швейцарский нападающий команды Брель Эмболо может перейти в "Локомотив".

"Не знаю об интересе россиян. Известно, что швейцарец не хочет переезжать в Москву. Его там тоже не ждут", – приводит слова Хайделя WAZ.

Ранее сообщалось, что 21-летний Эмболо согласился перейти в "Локомотив".

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