Известный форвард отказался переходить в "Локомотив"

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Известный форвард отказался переходить в "Локомотив"
Спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель опроверг информацию о том, что швейцарский нападающий команды Брель Эмболо может перейти в "Локомотив". 

"Не знаю об интересе россиян. Известно, что швейцарец не хочет переезжать в Москву. Его там тоже не ждут", – приводит слова Хайделя WAZ.

Ранее сообщалось, что 21-летний Эмболо согласился перейти в "Локомотив".

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