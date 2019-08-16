Известный форвард пропустит полгода из-за серьезной болезни

Голландский нападающий "Базеля" Рикки ван Вольфсвинкел пропустит не менее полугода из-за аневризмы сосудов головного мозга, сообщает официальный Twitter клуба.

"Я рад, что аневризму обнаружили. Обычно такой диагноз ставится, когда уже произошел разрыв аневризмы. Я не замечал никаких симптомов и ничего не знал о ней", - сказал форвард.

Из-за разрыва аневризмы может произойти внутримозговое кровоизлияние, которое грозит летальным исходом.

30-летний ван Вольфсвинкел выступает за "Базель" с 2017 года. Всего он провел за швейцарский клуб 74 матча во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее он играл за "Витесс", "Утрехт", "Спортинг", "Норвич", "Сент-Этьен" и "Бетис". Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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