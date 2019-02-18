Известный французский футболист высоко отозвался о Мбаппе

Известный футболист Биксант Лизаразю ярко высказался о форварде ПСЖ Килиане Мбаппе.

"Мбаппе обладает всеми качествами, чтобы стать новой суперзвездой мирового уровня. На данный момент он лучший молодой футболист в мире и уступает только Месси и Роналду", - приводит слова Лизаразю A Bola.

Мбаппе перебрался в ПСЖ в 2017 году. За это время он провел 73 игры, в которых забил 45 голов и отдал 28 ассистов.

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