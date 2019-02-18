Известный французский футболист высоко отозвался о Мбаппе

Теги килиан мбаппепсж

Известный французский футболист высоко отозвался о Мбаппе

Известный футболист Биксант Лизаразю ярко высказался о форварде ПСЖ Килиане Мбаппе.

"Мбаппе обладает всеми качествами, чтобы стать новой суперзвездой мирового уровня. На данный момент он лучший молодой футболист в мире и уступает только Месси и Роналду", - приводит слова Лизаразю A Bola.

Мбаппе перебрался в ПСЖ в 2017 году. За это время он провел 73 игры, в которых забил 45 голов и отдал 28 ассистов.

Читайте также: Мбаппе получил необычный подарок от клуба. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мамаев может провести еще один матч в СИЗО

Мамаев может провести еще один матч в СИЗО

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 22 59
2 Лилль Лилль 25 50
3 Лион Лион 25 46
4 Марсель Марсель 25 40
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 24 40
6 Монпелье Монпелье 24 38
7 Реймс Реймс 25 38
8 Ницца Ницца 25 37
9 Страсбур Страсбур 25 36
10 Ним Ним 25 36
11 Ренн Ренн 25 36
12 Анжер Анжер 25 33
13 Бордо Бордо 24 31
14 Нант Нант 25 27
15 Тулуза Тулуза 25 27
16 Монако Монако 25 22
17 Амьен Амьен 25 21
18 Дижон Дижон 24 20
19 ФК Кан ФК Кан 25 19
20 Генгам Генгам 24 14
Полная таблица

топ-5 тегов