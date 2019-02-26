Известный французский футболист завершил карьеру

Известный французский футболист Абу Диаби повесил бутсы на гвоздь, сообщает Todomercadoweb.

Сообщается, что 32-летний хавбек не выходил на поле в официальных встречах с 2016 года. В последнее время игрока часто мучили травмы.

Диаби за свою карьеру успел поиграть в "Осере", "Арсенале" и "Марселе".

На его счету более 150 матчей и 18 забитых мячей. Также Диаби провел 16 игр за сборную Франции.

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