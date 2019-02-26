Известный французский футболист завершил карьеру
Известный французский футболист Абу Диаби повесил бутсы на гвоздь, сообщает Todomercadoweb.
Сообщается, что 32-летний хавбек не выходил на поле в официальных встречах с 2016 года. В последнее время игрока часто мучили травмы.
Диаби за свою карьеру успел поиграть в "Осере", "Арсенале" и "Марселе".
На его счету более 150 матчей и 18 забитых мячей. Также Диаби провел 16 игр за сборную Франции.
Читайте также: Объективно хороши. Лучшие команды Европы в защите. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Жирона" - "Реал Сосьедад" (видеообзор матча Примеры)
-
Федун прокомментировал будущее Кононова в "Спартаке"
-
"Лилль" сделал важное для европейских топ-клубов заявление
-
Капитан "Спартака" близок к уходу из клуба
-
Стало известно о состоянии Умтити в преддверии Класико
-
"Жирона" и "Реал Сосьедад" не смогли выявить победителя
-
Известный французский футболист завершил карьеру
-
"Хоффенхайм" упустил победу над "РБ Лейпцигом"
-
Известная певица подала в суд на тренера "Зенита"
-
Стала известна стоимость билетов на матч "Зенит" - "Вильярреал"
-
В Италии игрок был удален за повторенный жест Симеоне
-
"Фенербахче" совершил невероятный камбэк в дерби с "Бешикташем"
-
Адвокат приветствует инициативу депутата ЛДПР в отношении Кокорина и Мамаева
-
Моуринью рассказал, когда он планирует вернуться к тренерской деятельности
-
Сульшеру покорилось уникальное достижение
-
"Бавария" все еще надеется подписать игрока "Атлетико"
-
"Локомотив" добыл победу в товарищеском матче
-
"Шахтер" обыграл "Александрию" и вновь оторвался от "Динамо"
-
УЕФА открыл дело против Симеоне
-
Киевское "Динамо" разгромило "Зарю"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|68
|2
|Лилль
|26
|51
|3
|Лион
|26
|46
|4
|Сент-Этьен
|26
|43
|5
|Марсель
|26
|41
|6
|Реймс
|26
|41
|7
|Монпелье
|26
|38
|8
|Страсбур
|26
|37
|9
|Ренн
|26
|37
|10
|Ницца
|26
|37
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|26
|33
|13
|Бордо
|26
|32
|14
|Нант
|26
|30
|15
|Тулуза
|26
|28
|16
|Монако
|26
|25
|17
|Амьен
|26
|24
|18
|ФК Кан
|26
|20
|19
|Дижон
|25
|20
|20
|Генгам
|26
|18