Известный французский тренер оценил игру Головина
Известный французский тренер Ален Жиресс дал оценку игре российского полузащитника "Монако" Александра Головина.
"Он наконец адаптировался и стал намного лучше, чем был в начале чемпионата. Это важный игрок для нынешнего "Монако". Попав к таким слабым молодым партнёрам, тяжело сразу ярко проявлять себя. Но во второй половине сезона он наконец приспособился. Это радует" - сказал Жиресс.
Кроме того, 66-летний специалист порассуждал о трансферной стоимости Головина. Напомним, что "Монако" купил хавбека у ЦСКА за 30 миллионов евро.
"Вы же видите, как изменился трансферный рынок. Завышенные цены сейчас не редкость. Посмотрите только на трансферы Неймара или Мбаппе. 220 и 180 миллионов. Так что за россиянина не так уж и много отдали. Давайте включим простейшую математику. За Неймара заплатили 220 миллионов. Как вы считаете, разница в уровне бразильца и россиянина 190 миллионов? Я так не считаю. 220 и 30. Одно дело - рассуждать о деньгах, а другое - о полезности футболиста. Неужели Неймар настолько лучше Головина? Не думаю" - добавил Жиресс.
В текущем сезоне Головин сыграл за "Монако" 20 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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