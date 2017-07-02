Известный фристайлер бросил вызов Погба

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Известный фристайлер бросил вызов ПогбаИзвестный фристайлер Шон Гарнье во время своего показательного выступления в Москве во время проведения Кубка Конфедераций бросил вызов полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба.

Так, в своем твиттере кудесник мяча выложил видео, которое он подписал следующим образом: "Ты можешь сделать лучше , Поль?".

Напомним, Аллегри высказался о трансфере Погба в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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