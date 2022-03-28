Известный футбольный судья перенёс сердечный приступ: подробности
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СМИ узнали о срочной госпитализации румынского арбитра Овидиу Хацегана.
По информации GSP.ro, 41-летний судья в воскресенье вечером перенёс сердечный приступ.
В связи с этим футбольного рефери в экстренном порядке прооперировали. Как минимум до конца недели он будет находиться в больнице.
Сообщается, что Хацегану стало плохо после тренировки.
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