Известный футбольный судья перенёс сердечный приступ: подробности

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СМИ узнали о срочной госпитализации румынского арбитра Овидиу Хацегана.

По информации GSP.ro, 41-летний судья в воскресенье вечером перенёс сердечный приступ.

В связи с этим футбольного рефери в экстренном порядке прооперировали. Как минимум до конца недели он будет находиться в больнице.

Сообщается, что Хацегану стало плохо после тренировки.

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