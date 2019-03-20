Известный испанский журналист рассказал о проблемах Иско с лишним весом

Теги реал мадридискосантьяго солари

Известный испанский журналист рассказал о проблемах Иско с лишним весом

Журналист OK Diario Эдуардо Инда рассказал подробности конфликта между хавбеком "Реала" Иско и уже экс-тренером команды Сантьяго Солари.

"У Иско лишний вес. Как подсчитали тренеры по физподготовке у него перевес на 4,5 килограмма. При этом он не вставал на весы около четырех месяцев. Он не был в форме с финала Лиги Чемпионов. Поэтому Солари не был им доволен" - заявил Инда.

Напомним, что Солари заставлял футболистов взвешиваться каждую неделю, а Иско игнорировал требования тренера.

В этом сезоне Иско провел 27 матчей, в которых отметился 5 голами и 2 ассистами.

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