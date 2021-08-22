Известный итальянский клуб прекратил существование
Бывший нападающий "Кьево" Серджио Пеллисье сообщил, что веронский клуб не сумел заявиться в любительскую Серию D и прекратил существование. Причиной стали финансовые проблемы клуба.
"К сожалению, сегодня заканчивается история клуба, который дал мне так много. Это один из самых грустных дней в моей жизни. Я очень старался и надеялся, что смогу возродить историю, это было бы замечательно. Но, к сожалению, мне не удалось. Я думал, что в городе много людей, которые захотят сохранить клуб и его историю, но я ошибся", - написал Пеллисье в своем Инстаграме.
"Кьево" был основан в 1929 году. Главным достижением клуба является четвертое место в чемпионате Италии по итогам сезона-2006/07. В следующем сезоне веронцы участвовали в квалификации Лиги Чемпионов, но проиграли болгарскому "Левски".
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