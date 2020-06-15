Известный карикатурист запечатлел яркие моменты ЧМ-2018 в исполнении игроков сборной России

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Известный карикатурист запечатлел яркие моменты ЧМ-2018 в исполнении игроков сборной России

Известный карикатурист Омар Момани нарисовал яркие моменты ЧМ-2018 в исполнении игроков сборной России.

Художник запечатлел празднования голов Артема Дзюбы, отбитый решающий пенальти Игорем Акинфеевым в матче 1/8 финала против Испании, а также голы в четвертьфинальной игре против Хорватии, авторами которых стали Денис Черышев и Мариу Фернандес.

По итогам турнира сборная России дошла до четвертьфинала, проиграв по пенальти Хорватии. Команда достигла наилучшего результата сборной за всю свою историю.

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