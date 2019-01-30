Известный комментатор сделал громкий прогноз о будущем Кокорина

Известный журналист и комментатор Василий Уткин считает, что интерес "Зенита" к нападающему "Рубина" Сердару Азмуну означает тюремный приговор для форварда команды Александра Кокорина.

"Если "Зенит" покупает Азмуна - значит, понятно, что Кокорина сажают", - написал Уткин в своем твиттере.

Напомним, что 8 октября Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили троих человек в центре Москве. В числе пострадавших оказались генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак.

Изначально Кокорину и Мамаеву была избрана мера пресечения в виде пребывания под стражей до 8 декабря, которая затем была продлена до 8 февраля. В данный момент футболисты содержатся в СИЗО "Бутырка".

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