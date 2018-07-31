Известный комментатор сравнил чемпионат России с эротикой и порно

Известный журналист и комментатор Василий Уткин поделился впечатлениями от старта сезона в чемпионате России.

"Первый тур породил стойкое ощущение: если вот за этот футбол взимают деньги, где-то должен быть еще более платный, очень дорогой канал, который хотелось бы поставить, на котором еще играют в красивый футбол или хотя бы забивают голы.

Пока же в российском футболе соотношение ожидаемого и показываемого футбола примерно такое же, как между эротикой и порно, то есть когда вырезаны все голы и все связанные с ними эмоции, а процесс остался", – сказал Уткин в передаче "Футбольный клуб".

Стоит отметить, что в семи матчах первого тура было забито в сумме восемь голов.

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