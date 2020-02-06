Известный московский клуб исключён из ПФЛ

Российский футбольный союз объявил о решении лишить лицензии московский футбольный клуб "Арарат".

В связи с этим столичная команда исключена из текущего розыгрыша Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Напомним, что "Арарат" был основан в марте 2017 года. За него успели поиграть Роман Павлюченко, Алексей Ребко, Марат Измайлов и Игорь Лебеденко.

Осенью стало известно о финансовых проблемах московского клуба, в частности, футболистам не платили зарплату.

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