Известный мотогонщик со своей девушкой нарядились на карнавал в Икарди и Ванду Нару

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Известный мотогонщик со своей девушкой нарядились на карнавал в Икарди и Ванду Нару

Известный мотогонщик Валентино Росси и его возлюбленная Франческо София Новелло нарядились в необычные наряды на карнавал, который проходит в Италии. 

Мотогонщик выбрал образ нападающего "Интера" Мауро Икарди, а девушка - в жену футболиста Ванду Нару.

 

Росси является фанатом "Интера". 

Напомним, что Икарди пропустил последние пять матчей из-за проблем с коленом, но медобследование не обнаружило у игрока никаких травм.

Ранее миланский клуб лишил Икарди капитанской повязки.

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