Известный мотогонщик со своей девушкой нарядились на карнавал в Икарди и Ванду Нару
Известный мотогонщик Валентино Росси и его возлюбленная Франческо София Новелло нарядились в необычные наряды на карнавал, который проходит в Италии.
Мотогонщик выбрал образ нападающего "Интера" Мауро Икарди, а девушка - в жену футболиста Ванду Нару.
Росси является фанатом "Интера".
Напомним, что Икарди пропустил последние пять матчей из-за проблем с коленом, но медобследование не обнаружило у игрока никаких травм.
Ранее миланский клуб лишил Икарди капитанской повязки.
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|Команда
|М
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|1
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|26
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|2
|Наполи
|26
|56
|3
|Милан
|26
|48
|4
|Интер Милан
|26
|47
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Лацио
|25
|41
|7
|Торино
|26
|41
|8
|Аталанта
|26
|41
|9
|Сампдория
|26
|39
|10
|Фиорентина
|26
|36
|11
|Сассуоло
|26
|31
|12
|Дженоа
|26
|30
|13
|Парма
|26
|30
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|Удинезе
|25
|25
|16
|СПАЛ
|26
|23
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|26
|18
|19
|Фрозиноне
|26
|17
|20
|Кьево
|26
|10