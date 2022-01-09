Известный петербургский футболист скончался на 38-м году жизни
Известный голкипер Виктор Чакрыгин скончался в возрасте 37 лет, сообщается на официальном сайте махачкалинского "Анжи".
Причины смерти не разглашаются. Пресс-служба "Анжи" выразила искренние соболезнования родным и близким усопшего.
Чакрыгин выступал за махачкалинское "Динамо", "Петротрест", "Колпино", "Зенит" (Пенза), "Анжи", "Турбостроитель", "Русичи" и "Невский фронт".
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