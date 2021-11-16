Известный политик ярко высказался о возможной отставке Карпина

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович прокомментировал информацию о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.

"По сути, есть два выхода. Либо Карпин ведет себя как мужик и делает все, что от него зависит, чтобы пройти стыки. Либо прямо сейчас признает, что он не справился и уходит из профессии. А так, сейчас это какие-то девчачьи истерики. Карпин не косметолог и не артист кордебалета, чтобы такие истерики закатывать. У него мужская, суровая профессия. Так вести себя нельзя", – приводит слова Малинковича Sport24.

Напомним, что в 10-м туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России проиграла национальной команде Хорватии со счетом 0:1. В итоге россияне заняли второе место в группе и не сумели завоевать прямую путевку в финальную стадию ЧМ-2022. Впрочем, у России еще есть шанс пробиться на мундиаль через стыковые матчи.

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