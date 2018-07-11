Известный рэпер поддержал сборную Англии

Известный канадский рэпер Drake поддержал сборную Англии в преддверии полуфинального матча ЧМ-2018 против Хорватии.

"Как дела, это Drake. Желаю сборной Англии удачи" - сказал музыкант.

Напомним, что матч Хорватия - Англия состоится сегодня в Москве в 21:00 мск.

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