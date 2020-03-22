Известный российский тренер не верит в опасность коронавируса

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Известный российский тренер не верит в опасность коронавируса

Бывший тренер "Спартака", ЦСКА и "Урала" Александр Тарханов выразил мнение, что китайский коронавирус COVID-19 не является страшной болезнью.

"Лучше переждать и потом продолжить играть. В Италии и Китае коронавирус серьезно ударил. В некоторых странах он уже пошел на спад, много выздоровевших людей. Вообще, от гриппа больше болеют. А если взглянуть на онкологию? От нее умирает больше всего людей. А здесь всего лишь коронавирус.

Я каждый год прохожу обследование, вижу ситуацию, сколько людей лечатся, умирают. Вот с чем надо бороться. У меня давно уже все это прошло, это было 12-13 лет назад. Для людей с онкологией коронавирус не самая страшная угроза, поверьте", – приводят слова Тарханова российские СМИ.

В данный момент во всем мире коронавирусом заразились более 300 тысяч человек. Количество умерших превысило 13 тысяч человек.

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