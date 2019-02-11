Известный российский тренер выступил за отмену лимита на легионеров

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Известный российский тренер выступил за отмену лимита на легионеров

Известный российский тренер Валерий Газзаев выступил за отмену лимита на легионеров. 64-летний специалист считает, что существующие ограничения только мешают развитию отечественных футболистов.

"Надеюсь, что лимит на легионеров в принципе отменят - он совсем не нужен. Только в естественной и жёсткой конкуренции с иностранцами в стране появятся настоящие футболисты. А когда мы предоставляем отечественным игрокам льготы - это ни к чему хорошему не приводит. Футболисты, выигрывавшие Кубок УЕФА с ЦСКА и "Зенитом", а потом взявшие бронзу Евро-2008, выросли безо всяких лимитов. А сейчас на клубном уровне, на международной арене результатов нет. Если бы ситуацию не спасло выступление сборной на домашнем ЧМ-2018, всё выглядело бы плачевно" - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".

Напомним, что сейчас в РПЛ действует лимит, согласно которому на поле могут находиться не более шести легионеров.

Не пропустите: Семак рассказал о своём отношении к лимиту на легионеров в РПЛ. | http://soccernews.ru

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