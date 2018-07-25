Известный телеведущий громко высказался об африканцах в сборной Франции

1 Теги франция

Известный телеведущий громко высказался об африканцах в сборной Франции

Журналист и телеведущий Владимир Познер не понимает, почему сборную Франции критикуют за большое число темнокожих игроков.

"Если есть что-нибудь, что я ненавижу всей душой, так это расизм. Когда я рос в Америке, я неоднократно попадал в драки из-за того, что выступал в защиту чернокожих.

Скажите, пожалуйста, гении джаза, такие люди, как Армстронг, Элла Фицджеральд, Чарли Паркер и многие, многие другие – африканцы? Для меня нет ни малейших сомнений, они – американцы.

А сборные США по баскетболу, которые из Олимпиады в Олимпиаду выносят всех с площадки, они, состоящие сплошь из чернокожих, африканская команда?

Мбаппе, Погба и другие родились во Франции, их родной язык – французский, так кто они? Конечно же, французы.

Раса человека никак не определяет его национальность. Если было бы иначе, надо было бы считать Пушкина эфиопом, а не гениальнейшим русским поэтом. Расизм и расисты – это мерзость", – приводит слова Познера pozneronline.ru.

Напомним, что на Чемпионате Мира-2018 большую часть состава сборной Франции составили выходцы из ее бывших африканских колоний.

Не пропустите: Дешам: "Мбаппе повезло, что против него не играю я". | http://soccernews.ru

Комментарии
Botnariuc Richard

Можно ещё добавить, что и лёд зеппелин,стиль игры на гитаре Пейджа возник из блюза, великолепный М.Али и целая плеяда афроамериканцев в боксе, гениальный Пеле.Придет время родятся и физики из Африки. Но Финал ЧМ по футболу, состоявшейся в Москве,конечно же был подмочен судейством,это недопустимо...

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