Известный телеведущий громко высказался об африканцах в сборной Франции

Журналист и телеведущий Владимир Познер не понимает, почему сборную Франции критикуют за большое число темнокожих игроков.

"Если есть что-нибудь, что я ненавижу всей душой, так это расизм. Когда я рос в Америке, я неоднократно попадал в драки из-за того, что выступал в защиту чернокожих.

Скажите, пожалуйста, гении джаза, такие люди, как Армстронг, Элла Фицджеральд, Чарли Паркер и многие, многие другие – африканцы? Для меня нет ни малейших сомнений, они – американцы.

А сборные США по баскетболу, которые из Олимпиады в Олимпиаду выносят всех с площадки, они, состоящие сплошь из чернокожих, африканская команда?

Мбаппе, Погба и другие родились во Франции, их родной язык – французский, так кто они? Конечно же, французы.

Раса человека никак не определяет его национальность. Если было бы иначе, надо было бы считать Пушкина эфиопом, а не гениальнейшим русским поэтом. Расизм и расисты – это мерзость", – приводит слова Познера pozneronline.ru.

Напомним, что на Чемпионате Мира-2018 большую часть состава сборной Франции составили выходцы из ее бывших африканских колоний.

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