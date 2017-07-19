Известный теннисист Энди Маррей составил свою команду мечты

Известный британский теннисист Энди Маррей составил свою команду мечты из футболистов настоящего времени и прошлого.

Так, в число лучших одиннадцати игроков один из лучших представителей своего вида спорта современности включил: Джанлуиджи Буффона, Кафу, Рио Фердинанда, Серхио Рамоса, Паоло Мальдини, Серхио Бускетса, Хави, Андреса Иньесту, Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Тьерри Анри.

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