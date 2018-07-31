Известный тренер сделал грустный прогноз о судьбе "Анжи"

Экс-тренер "Анжи" Гаджи Гаджиев считает, что махачкалинский клуб может прекратить существование.

"Шансы выжить есть всегда, другое дело, что они невелики. К сожалению, ситуация с "Анжи" продолжает печальную тенденцию в российском футболе.

Пока в стране проходил великолепно организованный чемпионат мира, параллельно шли куда менее приятные процессы - один за другим закрывались профессиональные клубы. Кажется, 11 команд прекратили своe существование летом. Это же не случайность", – приводят слова Гаджиева российские СМИ.

Напомним, что "Анжи" с большим трудом нашел средства на поездку в Екатеринбург на матч первого тура чемпионата России с "Уралом", но несмотря на это одержал победу со счетом 1:0.

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