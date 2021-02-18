Известный врач озвучил плохой прогноз по травме Сафонова
Врач спортивной медицины Валентин Беляевский поделился мнением о травме вратаря "Краснодара" и сборной России Матвея Сафонова.
"В большинстве случаев при мышечной травме минимальные сроки — это две недели без нагрузок, адекватное лечение, а потом легкая реабилитация. Если этот момент пропустить — начинается хронизация процесса. Судя по дате получения повреждения (8 декабря), а также с учетом ситуации на данный момент, можно предположить, что процесс по травме сейчас уже не острый, а хронический. Поэтому все будет сложно, и сроки восстановления не определены", — приводит слова Беляевского "Матч ТВ".
21-летний Сафонов является воспитанником "Краснодара". Всего голкипер провел за краснодарский клуб 75 матчей во всех турнирах и пропустил 87 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Тренер "Краснодара" назвал причину исключения Сафонова из заявки. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Фанаты киевского "Динамо" вывесили баннеры против Луческу и руководства клуба
-
Провал "Краснодара", феерии "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма": все результаты Лиги Европы 18 февраля
-
"Аякс" без Промеса обыграл "Лилль" в Лиге Европы
-
"Рейнджерс" Джеррарда одержал яркую победу в Лиге Европы
-
Тренер "Краснодара" назвал сроки восстановления травмированного Сафонова
-
"Наполи" неожиданно проиграл испанскому клубу в Лиге Европы
-
"Бенфика" и "Арсенал" не выявили победителя в матче Лиги Европы
-
"Шахтер" обыграл израильский клуб в Лиге Европы
-
1
Буффон наказан за богохульство во время матча
-
Бывший вратарь ЦСКА Чепчугов отметился очередным странным постом в соцсети
-
Российские клубы одержали 1 победу в 25 матчах еврокубков в нынешнем сезоне
-
Мусаев отреагировал на поражение "Краснодара" в матче с загребским "Динамо"
-
Известный врач озвучил плохой прогноз по травме Сафонова
-
Кассано высказался о проблемах "Ювентуса" в Лиге Чемпионов
-
1
Хабиб ответил "Барселоне", которая предложила ему перестать болеть за "Реал"
-
Жена Жиркова порадовала фанатов фото в купальнике
-
"Олимпиакос" в результативном матче победил ПСВ в Лиге Европы
-
"Янг Бойз" с хоккейным счетом обыграл "Байер"
-
"Милан" упустил победу в Лиге Европы, "Рома" выиграла в гостях
-
"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" одержали уверенные победы в Лиге Европы