Известный врач озвучил плохой прогноз по травме Сафонова

Врач спортивной медицины Валентин Беляевский поделился мнением о травме вратаря "Краснодара" и сборной России Матвея Сафонова.

"В большинстве случаев при мышечной травме минимальные сроки — это две недели без нагрузок, адекватное лечение, а потом легкая реабилитация. Если этот момент пропустить — начинается хронизация процесса. Судя по дате получения повреждения (8 декабря), а также с учетом ситуации на данный момент, можно предположить, что процесс по травме сейчас уже не острый, а хронический. Поэтому все будет сложно, и сроки восстановления не определены", — приводит слова Беляевского "Матч ТВ".

21-летний Сафонов является воспитанником "Краснодара". Всего голкипер провел за краснодарский клуб 75 матчей во всех турнирах и пропустил 87 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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