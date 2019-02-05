Известный врач сделал громкий прогноз о здоровье содержащегося в СИЗО Кокорина

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Известный врач сделал громкий прогноз о здоровье содержащегося в СИЗО Кокорина

Юрий Васильков, ранее работавший врачом в "Спартаке" и сборной России, считает, что нападающему "Зенита" Александру Кокорину не грозят проблемы со здоровьем, несмотря на содержание в СИЗО. 

"Даже если Саша пробудет в СИЗО еще два месяца, ничего страшного с его коленом не произойдет. А на реабилитацию ему потребуется примерно месяц. Он еще молодой игрок, его организм работает как часы. Так что разговоры о том, что мы потеряем Кокорина-футболиста, вести не стоит", - приводят слова Василькова российские СМИ.

Также медик прокомментировал слова адвоката форварда, который считает, что Кокорин может стать инвалидом из-за содержания под стражей.

"Представители Саши делают все, чтобы вытащить своего подзащитного из тюрьмы. Но ему провели отличную операцию на колене. А новых повреждений он не получал. Остается лишь довести нижнюю часть колена до нужных кондиций. Это может занять даже чуть меньше месяца. Об инвалидности речи не идет", - добавил Васильков.

Напомним, что в данный момент 27-летний Кокорин содержится под стражей в СИЗО "Бутырка". Футболист обвиняется в избиении нескольких человек в Москве вместе со своим братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, а также другом Александром Протасовицким. В результате их действия пострадали гендиректор "НАМИ" Сергей Гайсин, чиновник Минпромторга Денис Пак, а также водитель Виталий Соловчук.

Не пропустите: Опубликовано открытое письмо Александра Кокорина. | http://soccernews.ru

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