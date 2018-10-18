Известный юрист оценил шансы "Рубина" по опротестованию решения об отлучении клуба от еврокубков

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Известный юрист оценил шансы "Рубина" по опротестованию решения об отлучении клуба от еврокубковИзвестный юрист Артем Пацев оценил шансы казанского "Рубина" по опротестованию решения об отлучении клуба от еврокубков.

"Обжаловать наказание, которое получил "Рубин", возможно. В свое время занимался таким же наказанием "Динамо". Это можно обжаловать и в УЕФА, и в СAS. Есть критерии оценки, по некоторым возникают вопросы. Если они возникли, открывают дело по расследованию нарушений Fair Play. Клуб предоставляет финансовые отчеты. "Рубин" может предоставить дополнительные доказательства того, что они ничего не нарушали. Если этого будет недостаточно, то ничего изменить они не смогут", - цитирует Пацева Чемпионат.

Напомним, "Рубин" получил годичную дисквалификацию на участие в еврокубках. | soccernews.ru

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