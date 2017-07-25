Известный журналист Марсело Бехлер: "Не знаю как, но "Барселоне" удалось изменить решение Неймара"

Известный бразильский журналист Марсело Бехлер рассказал о ситуации, которая сложилась на сегодняшний день с возможным трансфером форварда каталонской "Барселоны" Неймара в стан французского ПСЖ.

"Между вторником и пятницей я получил подтверждение того, что он говорил с игроками ПСЖ, "Барселоны" и близкими друзьями. Я также получил подтверждение того, что ПСЖ нашел, как обойти правило финансового Fair Play. Вот почему ПСЖ был настроен очень оптимистично, и уже в субботу утром Sky Sports, ESPN и Le Parisien предположили, что трансфер близок к завершению...

Однако, я не знаю как, но в субботу им удалось изменить его решение. Даже в воскресенье вечером, со стороны ПСЖ исходило много оптимизма, но это было за два часа до фото, опубликованного Пике...

Я был очень удивлен, что Неймар передумал. "Барса" не предлагала ему каких-либо бонусов, а ПСЖ, согласно тому, что я знаю, собирался предложить ему гораздо больше денег. Помимо денег, основной мотивацией для Неймара была спортивная. Он хотел, чтобы в его команде было больше бразильцев. Этого также "Барса" не может предложить, так как эта команда принадлежит Месси. Я не знаю, как они поменяли его мнение, но им это удалось...

У меня нет информации о ситуации на сегодняшний день, но я предполагаю, что на сегодня ситуация для "Барселоны" является безопасной. Я буду очень удивлен, если это будет не так. Я повторяю, у меня нет никакой дополнительной информации с воскресенья, но если я должен оценить вероятность этого трансфера, я бы сказал, что он на 90% останется в "Барсе", - цитирует Бехлера Eurosport.

Напомним, бывший кандидат в президенты "Барселоны" высказался о ситуации с Месси. | soccernews.ru