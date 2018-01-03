Известный журналист оценил шансы Азара на переход в "Реал"

Теги челсиэден азарреал мадрид

Известный журналист оценил шансы Азара на переход в "Реал"

Известный английский журналист Сид Лоу оценил шансы хавбека "Челси" Эдена Азара на трансфер в "Реал".

"Азар хочет, чтобы "Реал" подписал его. Летом испанский клуб был близок к тому, чтобы оформить трансфер Эдена. Уже была устная договоренность, но как часто бывает в футболе, вмешалась третья сторона и все сорвалось.

"Реал" все еще заинтересован в футболисте, Азару нравится Зидан, поэтому я считаю, что у него есть шансы переехать в Мадрид" - приводит слова Лоу Daily Star.

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