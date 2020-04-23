Известный журналист прокомментировал новый виток конфликта между Уткиным и Соловьёвым

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Известный журналист прокомментировал новый виток конфликта между Уткиным и Соловьёвым

Известный журналист Александр Невзоров поделился мыслями о продолжении перепалки между видеоблогером Василием Уткиным и телеведущим Владимиром Соловьёвым.

"Пошёл на новый виток конфликт моего друга Васи Уткина с Соловьёвым. Вот Соловьёва что-то, в общем, настолько припекают уткинские простые и добрые слова, что он не может удержаться. Плюс он ещё и меня зацепил, сообщив, что на мне клейма негде ставить. Хотя он ошибается, одно местечко ещё есть. Хотел обидеть? Наверное, да. Притом что всякие беспомощные наезды на него - что мог бы, например, рекламировать Соловьёв. Он упрекает бедного Васю в склонности рекламировать. Ну, вот Соловьёв мог бы, например, рекламировать протез мозга силиконовый или даже, может быть, смог бы его показать в эфире.

Но, вообще, всё на самом деле не так драматично. И я просто хочу воспользоваться служебным положением и передать Васе Уткину: "Вася, ты опять всё неверно понял. Просто спёрли пульт. По администрации президента, по АП-шке бегали люди, которые долго орали: "Где пульт от Соловьёва?!". Он же радиоуправляемый парень. А его на самом деле спёрли или случайно забрали в карман фэсэошники, думая, что это пульт от микроволновки. Пытались включать микроволновку, а Рудольфыча, понимаешь ли, от этого колбасило, и он произносил совершенно какие-то непонятные словосочетания. Так что Вася, в общем, немножечко ошибся", - сказал Невзоров.

Напомним, что конфликт начался с выпада Соловьёва в адрес бывшего комментатора, который в соцсетях проявлял недовольство работой российских властей в условиях пандемии коронавируса.

Оппоненты на протяжении нескольких дней обменивались оскорблениями в твиттере и личных блогах. Уткин даже вызывал Соловьёва на баттл, однако тот отказался, сославшись на то, что не является рэпером.

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