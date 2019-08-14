"Извините, у нас нет лицензии на контент для взрослых": "Матч ТВ" потроллил "Порту" за срыв трансляции матча с "Краснодаром"

Пресс-служба телеканала "Матч ТВ" высмеяла "Порту" после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против "Краснодара".

Напомним, что португальский клуб в последний момент поднял цену прав на трансляцию игры, поэтому федеральный канал не смог показать встречу.

"Извините, но у нас нет лицензии на показ контента для взрослых "Краснодар" в первом тайме уничтожил "Порту" на Драгао и выстоял во втором", - говорится в публикации "Матч ТВ" в твиттере.

Извините, но у нас нет лицензии на показ контента для взрослых



«Краснодар» в первом тайме уничтожил «Порту» на Драгао и выстоял во втором



Desculpe, mas não temos licença para veiculação de conteúdo para adultos.

Boa sorte, @FCPorto pic.twitter.com/dV4LyMoWuw — Матч ТВ (@MatchTV) 13 августа 2019 г.

В первом матче "Краснодар" минимально уступил "Порту", а в ответном "быки" уже к перерыву вели в три мяча. Во втором тайме "драконы" два гола отыграли, но по сумме двух встреч дальше прошла российская команда.

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