JN: чемпионат Португалии возобновится в конце мая
Чемпионат Португалии, скорее всего, возобновят в конце мая. Об этом сообщает JN.
По данным источника, о том, что розыгрыш будет возобновлен сообщит сегодня премьер-министр страны Антониу Кошта.
Отмечается, что власти получили одобрение министерства здравоохранения, и было принято решение продолжить чемпионат 30-31 мая. Если рестарт осуществится, матчи будут проходить без зрителей.
Розыгрыш был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18