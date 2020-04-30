JN: чемпионат Португалии возобновится в конце мая

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JN: чемпионат Португалии возобновится в конце мая

Чемпионат Португалии, скорее всего, возобновят в конце мая. Об этом сообщает JN.

По данным источника, о том, что розыгрыш будет возобновлен сообщит сегодня премьер-министр страны Антониу Кошта.

Отмечается, что власти получили одобрение министерства здравоохранения, и было принято решение продолжить чемпионат 30-31 мая. Если рестарт осуществится, матчи будут проходить без зрителей.

Розыгрыш был приостановлен из-за пандемии коронавируса. 

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