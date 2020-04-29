Jordan продолжит экипировать ПСЖ как минимум до 2022 года

ПСЖ и Jordan в скором времени продлят контракт как минимум до 2022 года. Об этом сообщает la source parisienne.

Нынешнее соглашение рассчитано до 2021 года. В скором времени контракт будет продлен, однако на какой срок именно - не сообщается.

Jordan - именной бренд, разработанный Nike, который является техническим спонсором парижан. Между сторонами в 2019 году был заключен долгосрочный контракт - до 2032 года.

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