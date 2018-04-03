К Асенсио проявляют интерес четыре европейских топ-клуба
К вингеру мадридского "Реала" Марко Асенсио проявляют интерес сразу четыре европейских топ-клуба, информирует испанская пресса.
Сообщается, что ближайшим летом предпринять попытки подписать 22-летнего игрока "сливочных" могут лондонский "Челси", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Сам игрок вполне будет готов принять одно из предложений, если его положение на "Сантьяго Бернабеу", где он не является стабильным игроком стартового состава, до конца текущего сезона не изменится.
Напомним, "Реал" намерен отказаться от трансфера Левандовски. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Сражение на "Сан-Сиро": "Милан" принимает "Интер"
-
Английская битва в четвертьфинале Лиги Чемпионов: "Ливерпуль" принимает "Манчестер Сити"
-
В перенесенном матче 1/4 финала Кубка России "Спартак" навестит "Крылья Советов"
-
"Ювентус" - "Реал" - 0:3 (обзор)
-
"Бавария" побеждает в Севилье и делает весомую заявку на выход в полуфинал
Лента новостей
-
"Уфа" продлила контракт с Семаком
-
Карвахаль: "Гол Роналду в ворота "Ювентуса" войдет в историю"
-
Романцев: "Наш футбол показывает, что ему обязательно нужны перемены"
-
Алекс Сандро: "Ювентус" должен сосредоточиться на Серии А"
-
Н'Зонзи: "Постараемся сделать в Мюнхене то, что сделали в Манчестере"
-
Мюллер: "Хайнкес впервые был нами недоволен"
-
"Волки" гостят на "Камп Ноу": "Барселона" сразится с "Ромой"
-
Арбелоа: "Роналду теперь спокойно может покинуть Землю и играть с марсианами"
-
Сражение на "Сан-Сиро": "Милан" принимает "Интер"
-
Английская битва в четвертьфинале Лиги Чемпионов: "Ливерпуль" принимает "Манчестер Сити"
-
Эмерсон: "Скоро Неймар станет лучшим игроком планеты"
-
Каземиро: "Роналду тренируется, как машина"
-
Барцальи: "Роналду забил гол, который войдет в историю"
-
В перенесенном матче 1/4 финала Кубка России "Спартак" навестит "Крылья Советов"
-
Буффон: "Был ли это лучший Роналду? Нет"
-
Аллегри: "Реал" не случайно выиграл три из четырех последних кубков чемпионов"
-
Зидан: "Ювентус" не сдастся"
-
Буффон: "Это настоящий позор"
-
Хайнкес: "Если хотим выиграть Лигу Чемпионов, нужно улучшать нашу игру"
-
Рибери: "Играть на "Рамон Санчес Писхуан" нелегко"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|31
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|31
|68
|3
|Ливерпуль
|32
|66
|4
|Тоттенхэм
|31
|64
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|31
|51
|7
|Бернли
|31
|46
|8
|Лестер Сити
|31
|43
|9
|Эвертон
|32
|40
|10
|Борнмут
|32
|37
|11
|Уотфорд
|32
|37
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|34
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|31
|31
|16
|Хаддерсфилд Таун
|32
|31
|17
|Кристал Пэлас
|32
|30
|18
|Саутгемптон
|31
|28
|19
|Сток Сити
|32
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|32
|20