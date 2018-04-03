К Асенсио проявляют интерес четыре европейских топ-клуба

Теги реал мадридпсжмарко асенсиоманчестер юнайтедливерпульчелси

К Асенсио проявляют интерес четыре европейских топ-клубаК вингеру мадридского "Реала" Марко Асенсио проявляют интерес сразу четыре европейских топ-клуба, информирует испанская пресса.

Сообщается, что ближайшим летом предпринять попытки подписать 22-летнего игрока "сливочных" могут лондонский "Челси", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Сам игрок вполне будет готов принять одно из предложений, если его положение на "Сантьяго Бернабеу", где он не является стабильным игроком стартового состава, до конца текущего сезона не изменится.

Напомним, "Реал" намерен отказаться от трансфера Левандовски. | soccernews.ru

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