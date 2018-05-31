К атаке готовы условно: Марокко и Украина расписали нулевую ничью

Происходящее на поле женевского стадиона напоминало классическую историю, когда команды - а в нашем случае это Марокко и Украина - больше пытались не забивать, а оставлять свои ворота нераспечатанными. Еще до старта тренер марокканцев Эвре Ренар изрядно удивил, поменяв свою стандартную схему 4-2-3-1 на 3-4-3. А вот в составе Украины особых неожиданностей не произошло. Шевченко вышел играть со своими стандартными четырьмя защитника, тремя игроками в центре поля, двумя вингерами и центральным нападающим.

С самого начала матча команды обозначили свой стиль игры. Марокканцы прогнозировано забрали себе мяч и контролировали его в среднем 60% игрового времени. Африканская сборная разыгрывала комбинации в центре поля и старалась продвинуться ближе к воротам "желто-синих" за счет фланговых забегов. Кроме того, в первом тайме марокканцы заметно больше фолили (9 нарушений против 4), что тоже является частью игры команды Эвре Ренара. Украина не препятствовала такому развитию событий и пыталась организовывать быстрые атаки в надежде на фланговых игроков, которые должны навешивать на голову высокому Селезневу. Подопечные Шевченко могли воспользоваться угловыми, однако после 6 подач у ворот "львов" не возникло ни одного по-настоящему опасного момента.

Первые 20 минут матча команды почти не создавали моментов, однако дарили шансы соперникам. Так почти синхронно ошиблись вратари. На 10 минуте Мунир не смог разобраться с собственным защитником и после подачи с фланга выбил мяч точно в центр штрафной площади. Марокканцам повезло: никто из украинских футболистов не смог добраться до "круглого снаряда". А уже через 5 минут пришла очередь Пятова: украинский голкипер не смог зафиксировать мяч в руках после навеса с левого фланга и выпустил его как раз на ногу атакующему полузащитнику Хакиму Зийеху. Игрок "Аякса" не подстроился под мяч и ударил значительно выше.

Первый действительно опасный момент создали "атласские львы". На 22 минуте Хамза Мендиль пробежался по левому флангу и прострелил точно в центр штрафной, где уже поджидал Хаким Зийех. Полузащитник пробил сильно и точно в ближний угол, однако Пятов смог среагировать и перевел мяч в штангу.

После получаса игры сборная Украины начала активизироваться. На 35 минуте Евгений Коноплянка протащил мяч в штрафную площадь и с носка пробил в ближний угол, однако Мунир вытащил. Этот момент привел к угловому, после которого "львы" создали свой второй очень опасный момент. Марокканские полузащитники воспользовались неудачей "желто-синих" после стандарта и убежали в быструю контратаку, выведя Амрабата один на один с голкипером. Пятов вовремя вышел с ворот и не дал правому полузащитнику Марокко открыть счет в матче.

Во втором тайме Украина не смогла забрать себе мяч, однако сразу попыталась создать опасный момент. На 58 минуте, после навеса с фланга, Евгений Коноплянка имел хороший шанс ударом с лета переправить мяч в дальний угол ворот, однако марокканский защитник успел подстраховать голкипера и заблокировал удар полузащитника. После отскока мяч попал к Шапаренко, однако удар футболиста киевского "Динамо" так же был заблокирован. Двумя минутами ранее Марлос претендовал на пенальти, но судья не обратил внимание на данный эпизод. До 83 минуты команды пытались организовать стремительную атаку, играя на встречных курсах. Однако, моменты, организованные после немногочисленных проходов, не были столь опасными. Первый стоящий эпизод "атласских львов" во втором тайме случился на 83 минуте. Снова опасно пробил Хаким Зийех, но Пятов подставил руку и, несмотря на рикошет, не дал атакующему полузащитнику "Аякса" открыть счет. В компенсированное время Буххадус имел последний шанс забить решающий гол после навеса. Ошибка Пятова значительно увеличила шансы на успех, но мяч предательски пролетел немного выше ворот.

В итоге - скучная нулевая ничья. Впрочем, ничего неожиданного для товарищеского матча двух сборных, которые решают локальные задания: наработка связей перед Чемпионатом мира и проверка ближайшего резерва.

Марокко – Украина – 0:0

Марокко: Мунир – Сайсс, Кошта, Бенатиа (Хакими, 46) – Амрабат (Фажр, 72), Буссуфа, Эль-Ахмади (Бенассе, 76), Мендиль (Амрабат, 82) – Зийех, Беланда (Буххадуз, 64), Бутаиб (Арит, 46).

Украина: Пятов – Караваев, Бурда, Кривцов, Матвиенко – Степаненко (Малиновский, 64), Коваленко (Шапаренко, 46) – Коноплянка (Сидорчук, 76), Зинченко, Ярмоленко (Марлос, 46), Селезнев (Беседин, 46).

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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