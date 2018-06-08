К Чемпионату Мира готовы: Португалия громит Алжир

Вот и все! Действующий чемпион Европы Португалия завершила серию спаррингов перед Чемпионатом Мира. Тренер "команды избранных" Фернанду Сантуш не удивил своими решением сыграть боевым составом в стандартные 4-4-2, где второй нападающий команды Криштиану Роналду перемещается по всей передней линии, а функции форварда формально исполняет Гонсалу Гедеш.

Алжир тоже не удивил. Против Португалии вышла играть нынешняя основа команды (за исключением пары игроков), в том числе главные звезды – Ислам Слимани, Рияд Марез и Ясин Браими.

С самого начала логика игры была весьма понятна: Португалия сразу же забрала мяч себе и пыталась создать что-то интересное впереди. Самым активным игроком "команда избранных" в стартовые минуты прогнозировано стал Криштиану Роналду, который совершил несколько ударов, а на 10 минуте даже забил, но его гол отменили из-за офсайда.

Но вот в голевой атаке португальцев Ронни не поучаствовал. На 17 минуте после навесной подачи Карвалью Бернардо Силва сбросил мяч точно на ногу Гонсалу Гедешу и тот метров с девяти расстрелял ворота "лисов пустыни". Уже через 2 минуты свой момент получил и Роналду: португалец продемонстрировал хороший дриблинг и оказался на ударной позиции на краю штрафной. Но удару КриРо немного не хватило точности.

На 38 минуте Португалия забила второй гол. Криштиану Роналду протащил мяч по левому флангу и сделал точный навес на Бруно Фернандеша. Полузащитник не оплошал и головой пробил точно в ближний угол ворот Салхи – 2:0.

Алжир был совсем плох. За весь первый тайм команда Рабаха Маджера совершила всего один удар по воротам Патрисиу, который даже не полетел в створ. Остальные 45 минут "лисы пустыни" наблюдали как португальские полузащитники неспешно катали мяч на чужой половине поля.

Второй тайм Португалия начала очень активно. На ворота Алжира обрушилась целая куча моментов, один из которых чуть не закончился голом. Но после подачи с углового Криштиану Роналду не смог прошить мяч мимо голкипера и защитники выбил "круглый снаряд" с линии ворот. Но третий гол Португалии не заставил себя долго ждать. На 55 минуте Геррейро прорвался по левому флангу и сделал навесную подачу на Гонсалу Гедеша, который головой вколотил мяч точно в дальний угол ворот – 3:0, дубль нападающего и игра начала попахивать тотальным разгромом.

Вторая половина встречи проходила по сценарию первой. Португалия контролировала мяч и периодически создавала моменты, которые ничего опасного в себе не несли. А вот Алжир и дальше продолжил наблюдать за изящными комбинациями "команды избранных", иногда отбиваясь от быстрых атак. "Лисы пустыни" даже немного поправили статистику. Целый 1 удар в створ по итогам 40 минут второго тайма.

На 83 минуте Португалия отгрузила четвертый гол. Бруно Фернандеш подал на свободного Жоау Мариу и тот с нескольких метров переиграл голкипера. Но из-за игры рукой Гедеша в предыдущем эпизоде взятие ворот было отменено.

Первый опасный момент алжирцы создали только на 91 минуте. После подачи с фланга Бунеджа пробил головой с близкой дистанции, но Руй Патрисиу потащил.

После окончания матча португальские болельщики смогли выдохнуть. Матч с Алжиром показал, что команда Сантуша провела хорошую репетицию перед Марокко и готова к групповому турниру. А вот у Алжира серьезные проблемы. Сборная проиграла 4 матча подряд и ее игра не внушает особой уверенности. В любом случае, у "зеленых" еще есть время, чтобы подготовится к матчам отбора на КАФ, которые пройдут уже в сентябре.

Португалия – Алжир – 3:0

Голы: Гедеш, 17 – 1:0; Фернандеш, 37 – 2:0; Гедеш, 55 – 3:0.

Португалия: Патрисиу – Соареш, Пепе, Алвеш (Фонте, 57), Геррейро (Руй, 57) – Фернандеш, Карвалью (Куарежма, 64), Моутинью (Мариу, 75), Б. Силва (Ад. Силва, 64) – Гедеш, Роналду (А. Силва, 74).

Алжир: Салхи – Бенмусса (Бенхемасса, 57), Манди, Меджани, Бенсебаини – Бухенчуше, Бенталеб – Марез, Браими, Ферхат (Бунеджа, 71) – Слимани (Эль-Судани, 86).

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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