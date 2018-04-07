К Дибале интерес проявляют три клуба

К форварду туринского "Ювентуса" Пауло Дибале интерес проявляют три европейских топ-клуба, информирует TransferMarketWeb.

Так, по сведениям источника, на сегодняшний день на 24-летнего нападающего "старой синьоры" претендуют мадридский "Атлетико", "Ливерпуль" и лондонский "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне Дибала забил 22 мяча и сделал 6 результативны передач в 37 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" нацелился на хавбека "Барселоны". | soccernews.ru