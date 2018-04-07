К Дибале интерес проявляют три клуба

Теги ливерпультоттенхэмювентуспауло дибалаатлетико мадрид

К Дибале интерес проявляют три клубаК форварду туринского "Ювентуса" Пауло Дибале интерес проявляют три европейских топ-клуба, информирует TransferMarketWeb.

Так, по сведениям источника, на сегодняшний день на 24-летнего нападающего "старой синьоры" претендуют мадридский "Атлетико", "Ливерпуль" и лондонский "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне Дибала забил 22 мяча и сделал 6 результативны передач в 37 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" нацелился на хавбека "Барселоны". | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
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