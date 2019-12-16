К Эль Классико условно готовы! "Реал" не смог победить "Валенсию", но показал, за счет чего может победить "Барселону"

"Реал" активно начал поединок, сразу захватив контроль над мячом и территорией. Особенно большое преимущество у мадридцев было в первые 20 минут, во время которых по воротам "Валенсии" біло нанесено семь ударов – четыре из них пошли в створ. Наиболее опасно пробивали Вальверде (с 20 метров в правый нижний угол), Кроос (туда же из 25-ти), Бензема (головой из центра штрафной) и Модрич (рядом со стойкой). "Валенсия" впервые потревожила Куртуа аж на 17-й минуте, когда Торрес открылся под передачу на ход по левому флангу, качнул защитника и слабо выстрелил в руки Куртуа. В середине тайма "летучие мыши" выровняли ход матча, а на 35-й минуте они даже могли открыть счет усилиями Торреса: Ферран ударом головой замыкал подачу Гайя с левого фланга на 11 метров – мяч прошел выше ворот! Также у хозяев было несколько перспективных по развитию атак и ряд стандартов, однако к концу тайма "Реал" вернул инициативу. Перед самым свистком на перерыв мадридцы успели создать неплохой момент: Начо подавал в штрафную, но мяч, срезавшись с его ноги, полетел под ближнюю штангу – впрочем, он попал во внешнюю сторону сетки. В конце концов, отдыхать команды ушли с нулями на табло.

На старте второго тайма "Валенсия" потеряла шикарную возможность открыть счет – Торрес прорвался по левому флангу и вышел один на один с Куртуа, но переиграть голкипера в ближнем бою Ферран не смог! "Реал" несколько растерялся после этого момента, выпав из игры минут на 20, но и "Валенсия" не развила стартовый успех. Да, "летучие мыши" выглядели настойчивее, организовав несколько хороших атак, но к конкретному моменту в этот временной промежуток дело так и не дошло. На 60-х минутах опасных эпизодов на поле вообще не возникало, а вот на 70-х стал оживать "Реал". Мадридцы контролировали игру на чужой половине поля и легко выходили на ударные позиции, однако ограничивались пристрелкой: на 73-й Кроос с линии штрафной пробил на трибуны, а Винисиус на 74-й выстрелил с левого края в защитника. К 78-й владение мячом со стороны "сливочных" держалось на уровне 75% – и именно в этот момент "Валенсия" неожиданно открыла счет. После отбора в центре поля "летучие мыши" вылетели в контратаку, которая завершилась передачей Васса с правого края штрафной на Солера – Карлос расстрелял ворота с 11-ти метров! 1:0!

"Реал" получил шикарную возможность отыграться уже на 80-й, заработав опасный штрафной, однако Бэйл бесхитростно пробил в стенку. Зинедин Зидан сразу после этого бросил в бой Йовича, но никакого эффекта это не принесло – "Валенсия" же начала регулярно ловить гостей на контратаках. В компенсированное время наступила развязка: Вальехо влетел на правый край штрафной и с метра пробил в Куртуа, а Реал ответил подачей, скидкой Бензема и голом Йовича с минимальной дистанции. Казалось, это ничья, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда. И все же, "Валенсия" не сдержала финального штурма "Реала". Гости заработали угловой на 90+5-й минуте, а навес с него ударом головой замкнул Куртуа (!) – Доменек парировал перед собой, а Бензема тут же сыграл на добивании. 1:1! Финальный свисток зафиксировал результативную ничью, после которой "сливочные" догнали "Барселону" по очкам. Перед Эль Классико, которое должны сыграть в среду на "Камп Ноу", у грандов Ла Лиги по 35 зачетных баллов.

Синусоида со справедливым исходом

Поединок на "Месталье" получился довольно странным как с развязкой, так и по наполнению. В нем можно найти кучу противоположностей: при статистике ударов 9:19 (по 6 в створ) в пользу Реала, "летучие мыши" существенно преобладают в ожидаемых голах (2,29 против 1,97) – впрочем, наиграв на два мяча, команды провели только по одному случайному. "Валенсия" при этом забила во время доминирования "сливочных", а те, в свою очередь, сравняли под шквалом контратак хозяев. Да и сам ход встречи менялся от динамического боевичка в пользу "Реала" к скучной позиционной войне, перехвату инициативы Валенсией и к возвращению ее "Реалом" – при этом большая часть матча получилась довольно скучной. На поле все пошло немного странно. Основная ударная сила "Валенсии" – форвард Родриго – нанес всего один удар с острого угла на 0,03 xG, а его две передачи под удар оценены в треть ассист (0,36 xA). Впрочем, по статистике xGBuildUp он идет третьим с показателем 1,10. Эта цифра дает xG футболисту, который принял участие в атаке с ударом, но сам не бил и не ассистировал - словом, Родриго сыграл, как качественный центрхав. У "Реала" же спасителем матча вообще стал голкипер, который пробил по воротам. Ничья кажется наиболее справедливым счетом этой странной встречи. "Валенсия", несмотря на яростное xG, имела всего два-три реальных момента – ну, и в еще одном ей не повезло с сейвом Куртуа. "Сливочным" не везло гораздо чаще, но сама игра подопечных Зинедина Зидана была слишком неровной – после периода доминирования мадридцы то оборонялись, то играли так, будто ничья всех устраивает. Тем не менее, на один гол они также наиграли, а в целом матч стал прекрасным олицетворением нестабильности испанских грандов. "Реал" и "Барса" демонстрируют схожие проблемы, поэтому к Классико справедливо было бы подойти при равенстве очков. Так и произошло.

Кто бы мог подумать, но Бензема – главное оружие "Реала"

Французский нападающий откровенно вытягивает на себе мадридскую команду. В матче против "Валенсии" спасительный гол был забит именно после отчаянного врывания Бензема на правый край штрафной и заблокированного удара. Кроме того, на 90+3-й минуте форвард выполнил два обыгрыша на дриблинга: один у левой линии штрафной, а другой - у правой. В целом, Карим 6 раз пробил по воротам и отдал 6 ключевых пасов – таким образом, 12 из 19 выстрелов гостей стали следствием действий француза. Карим Бензема, который забил гол, организовал скидку на гол Йовича из офсайда и стал причастным к 12 ударов по воротам Доменека, имеет только 0,05 xGBuildUp при 1,36 xG. Это говорит об огромной опасности француза именно на завершающей стадии атак. Он очень эффективно пользуется пространством в зоне перед штрафной, легко освобождается от опеки защитников и удачно обыгрывается с партнерами, поэтому для обороны Барсы в Классико исключения Карима из игры станет задачей номер 1 – впрочем, это будет очень непросто. Нынешний Бензема – одна из лучших версий французского нападающего в "Реал"е. За 15 матчей в текущем сезоне он забил 12 голов!

"Реал" в форме перед Эль Классико, но не без слабых мест

Перед перенесенным Эль Классико, которое, возможно, перенесут еще раз, существовали опасения относительно формы, в которой гранды подойдут к противостоянию. В начале сезона и "Реал", и "Барселона" выглядели просто жалко, однако каталонцы постепенно выровнялись – хотя на выезде в Ла Лиге в них все равно остаются проблемы. "Реал", к счастью, также подтянулся. "Бланкос" не знают поражений с 19 октября, получив с тех пор восемь побед и три ничьи во всех турнирах – при этом был бит очень прочный "Сосьедад", а ПСЖ просто отскочил. Кроме того, мадридцы существенно преобладают "Барселону" по ожидаемым показателям: 35,58 против 32,65 по xG, 32,61 против 28,93 по xG без пенальти и 32,98 против 28,80 по ожидаемым очкам. Цифры почти совпадают с реальными показателями "Реала", в то время как у "Барселоны" заметен огромный перебор – впрочем, это даже комплимент для "блаугранас", которые хорошо реализуют свои шансы. Здесь, в первую очередь, важен тот факт, что статистика "сливочных" очень серьезная. Преимуществом "Реала" является отсутствие ключевого футболиста. Да, существенно выделяются Кроос с 97% точности пасов при их стабильном количестве в районе 100-110, Бензема с 12 голами, Вальверде (7 возвратов мяча только за первый тайм с "Валенсией) ", Рамос с Вараном, которые классно продвигают атаку своими передачами (5 и 7 xGBuildUp соответственно) – это стержневые исполнители "бланкос", однако в целом все игроки занимают какую-то свою нишу. "Барса" может закрыть Бензема и серьезно ослабить атаку соперника, однако это не панацея – ей нужно выключать всех мадридцев. При этом у каталонцев есть перекос в сторону Месси, который тянет на себе игру и перестраивает тактику под свои особенности. Что бывает, когда матч у него не идет, все прекрасно знают. Впрочем, "Реал" все равно остается проблемной командой, которая способна пропускать по два гола за минуту и ​​отключаться на весь матч после 20-минутки с семью выстрелами из района штрафной соперника. Во многих половинах своих матчей за последние два месяца мадридцы не сохранили свои ворота "сухими". Кроме того, заметно, что Зидану непросто перестраивать игру по ходу встречи – "сливочные" очень долго реагируют на изменения в тактической ситуации. Словом, "королевский клуб" хоть и вышел на быстрый путь выздоровления, окончательно свои болезни еще не победил.