К Горетцке проявляет интерес еще один европейский топ-клуб

К полузащитнику гельзенкирхенского "Шальке" Леону Горетцке проявляет интерес еще один европейский топ-клуб.

Так, по сведениям TuttoSport, 22-летний хавбек стал трансферной "мишенью" для туринского "Ювентуса", который планирует составить конкуренцию каталонской "Барселоне" и мюнхенской "Баварии" в борьбе за талантливого немца.

В нынешнем сезоне Горетцка забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 8 матах за "Шальке".

Напомним, "Ювентус" намерен предложить своего вингера "Реалу". | soccernews.ru