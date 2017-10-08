К Горетцке проявляет интерес еще один европейский топ-клуб

Теги леон горетцкашалькеювентус

К Горетцке проявляет интерес еще один европейский топ-клубК полузащитнику гельзенкирхенского "Шальке" Леону Горетцке проявляет интерес еще один европейский топ-клуб.

Так, по сведениям TuttoSport, 22-летний хавбек стал трансферной "мишенью" для туринского "Ювентуса", который планирует составить конкуренцию каталонской "Барселоне" и мюнхенской "Баварии" в борьбе за талантливого немца.

В нынешнем сезоне Горетцка забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 8 матах за "Шальке".

Напомним, "Ювентус" намерен предложить своего вингера "Реалу". | soccernews.ru

комментарии
Зенден

В принципе Барсе подошел бы, несмотря на свой высокий рост для полузащитника довольно пластичен и хорошо работает с мячом. Специально посмотрел не нарезки а пару целых игр Шальке в этом сезоне - Леон оставил довольно хорошее впечатление.

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