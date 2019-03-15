К Каррере приставят охрану на ближайшем матче "Спартака" с "Зенитом"

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К Каррере приставят охрану на ближайшем матче "Спартака" с "Зенитом"

Экс-тренера московского "Спартака" Массимо Карреру будет сопровождать охрана на матче 20-го тура РПЛ с "Зенитом". Представители красно-белых опасаются беспорядков фанатов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, болельщики знают, что тренер может появится в фанатском секторе. Если экс-тренер вступит с ними в диалог, то начнутся стычки прямо во время игры.

Охрана, приставленная к Каррере, будет следить, чтобы итальянец не вызывал никаких провокаций. 

Напомним, "Спартак" пригласил на матч экс-тренера, предложив ему посетить президентскую ложу.

Встреча "Спартак" - "Зенит" пройдет 17 марта на стадионе "Открытие Арена" в Москве. Начало - в 19:00 (мск).

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